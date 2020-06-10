أمريكا تفرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أنّ الوزارة تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 125 سفينه وناقلة نفط ووقود، لوقف حركة التجارة بين إيران والعالم.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إدارة ترامب تحاول وقف الدعم الإيراني للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الذي دافع في الشهر الماضي عن حق بلاده في "التجارة الحرة" مع "إيران"، في حين تخضع الدولتان لعقوبات أمريكية.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية انه تم وضع أكثر من 125 ناقلة نفطية وسفينة وركاب مرتبطون بخطوط الشحن الإيرانية على قائمة العقوبات.

وبحسب هذا التقرير فإنّ قانون العقوبات الأمريكية للسفن والناقلات النفطية سيكون تحت عنوان: "إيران" و"العقوبات على انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"اللوائح الخاصة بالعقوبات المالية على إيران".

وتشير القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن أي سيفة أو ناقلة نفطية ترفع العلم الإيراني أو تكون على إرتباط مع إيران ستخضع للعقوبات الأمريكية.

ومع ذلك، انتقد العديد داخل وخارج الولايات المتحدة سياسة إدارة "ترامب" الحالية واصفين سياسة الضغط على إيران بالسياسة الفاشلة.







