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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٤١ م

أمريكا تعلن عن فرض عقوبات جديدة على إيران

أمريكا تعلن عن فرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من اجراءات الحظر على فرد وعدة كيانات بمزاعم نشاطهم في برنامج تصنيع الطائرات بدون طيار في إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، بعد ظهر اليوم الأربعاء ، فرض اجراءات حظر جديدة على إيران واستهدف الحظر شركات وموردين في الصين وإيران وأماكن أخرى ضمن الإجراء الجديد الذي يهدف إلى زيادة الضغط على طهران. .

وذكرت مصادر إخبارية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت اجراءات حظر على فرد و 6 كيانات بذريعة كاذبة ممارسة أنشطة في مجال تصنيع الطائرات بدون طيار في إيران. وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة كانت متورطة في إنتاج طائرات مقاتلة بدون طيار في إيران من خلال التحايل على الحظر.

ويأتي هذا الحظر ضمن ما يسمى بسياسة "الضغوط القصوى" ، والتي استمرت في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، مثل إدارة دونالد ترامب السابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على رئيس مجموعة باردازان الإيراني ناماد أرمان، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية، والشركات الوهمية له ومورديه في إيران وماليزيا وهونغ كونغ والصين التي قالت واشنطن إنها مكنت المجموعة (PASNA) من شراء السلع والتكنولوجيا.

وادعى بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة في البيان، أن «الاشخاص التي تم فرض عقوبات عليها اليوم اشترت سلعاً وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية وصناعتها الدفاعية وبرنامج الطائرات من دون طيار». وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوباتها على جهود الشراء العسكرية الإيرانية ».

/انتهى/

رمز الخبر 1932489

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