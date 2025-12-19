إيران في أسبوع مضى: أهم التطورات الداخلية والخارجية

وكالة مهر للأنباء:يهدف هذا التقرير الأسبوعي إلى تلخيص أهم التطورات ومحاولة استعراض الاتجاهات التي أثّرت على سياسات إيران واقتصادها وثقافتها ومكانتها الإقليمية، وذلك بأسلوبٍ موجزٍ وواضحٍ ودقيق. ما تقرأه الآن هو ملخصٌ لأبرز الأحداث في إيران خلال الأسبوع الماضي.

زيارة الرئيس بزشكيان إلى تركمانستان وكازاخستان

عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى طهران مساء الجمعة بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام إلى كازاخستان وتركمانستان.

خلال زيارته لتركمانستان، شارك بزشكيان في "قمة السلام والثقة الدولية"، والتقى وتحدث مع عددٍ من القادة الحاضرين في الاجتماع. ولدى وصوله إلى طهران، قيّم الزيارتين بشكلٍ إيجابي، وقال إنهما حققتا نتائج طيبة للبلاد.

ضبط ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب

أعلنت السلطات الإيرانية ضبط ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من وقود الديزل المهرب في بحر عُمان. واتُخذ هذا الإجراء لمواجهة شبكات تهريب الوقود في المنطقة.

ووفقًا لمصادر رسمية، كان على متن ناقلة النفط 18 بحارًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

انعقاد المنتدى الثالث لمراكز الفكر الإيرانية الصينية في طهران

عُقدت الدورة الثالثة من "منتدى مراكز الفكر الإيرانية الصينية" في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية في طهران.

وحضر الاجتماع سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، وتشونغ بيوو، السفير الصيني لدى طهران.

وأكد السفير الصيني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات الودية بين إيران والصين "راسخة وطويلة الأمد وتاريخية"، وأن البلدين لطالما تمتعا بعلاقات سليمة ومستقرة.

زيارة مسؤول إثيوبي رفيع المستوى لإيران

زار تاجسيه تشافو، رئيس مجلس النواب الإثيوبي، إيران هذا الأسبوع، والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى في البلاد، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.

كما شارك في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

طهران تستضيف اجتماعًا إقليميًا هامًا حول أفغانستان

استضافت طهران هذا الأسبوع اجتماعًا إقليميًا رفيع المستوى لمناقشة التطورات في أفغانستان.

حضر الاجتماع ممثلون عن الشؤون الأفغانية من باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين وروسيا.

في كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أنه لا يمكن لأي حل عابر للأقاليم أن يحل مشاكل أفغانستان، وأن الدول المجاورة هي الجهات الفاعلة الأنسب لمواجهة تحديات البلاد.

إيران تكشف عن ثلاثة إنجازات نووية جديدة

كشفت إيران، يوم الاثنين، عن ثلاثة إنجازات جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

أقيم الحفل في مركز طهران الدولي للمعارض بحضور محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

كشف الحفل عن المستحضر الإشعاعي التشخيصي غاليوم-68 لتصوير سرطان الجلد النقيلي، والمستحضر الإشعاعي العلاجي لوتوسيم-77، وجهاز آلي بالكامل لعلاج آلام العظام. كما شهد الحفل تدشين الشبكة النووية الوطنية.

تعيين قادة جدد للقوات الجوية والدفاع الجوي للجيش

بناءً على اقتراح القائد العام للجيش، وبموجب مراسيم صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، عُيّن العميد علي رضا إلهامي قائداً لقيادة ختم الأنبياء (عليه السلام) المشتركة للدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي للجيش، وعُيّن العميد بهمن بهمر قائداً للقوات الجوية للجيش.

زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي إلى طهران

زار نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيلييف طهران هذا الأسبوع، والتقى علي لاريجاني، كبير المسؤولين الأمنيين في إيران.

عُقدت هذه المحادثات في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات بين رئيسي إيران وروسيا، بهدف إزالة العقبات القائمة وتفعيل التعاون الثنائي عمليًا.

الكبسولة البيولوجية الإيرانية المُطوّرة جاهزة للإطلاق

صرح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "دخلت الكبسولة البيولوجية المُطوّرة التابعة لمنظمة الفضاء الإيرانية المراحل النهائية من التصميم والبناء، ومن المقرر إطلاقها تجريبيًا وفي مدار شبه مداري خلال الأشهر الستة إلى التسعة القادمة".

زيارة عراقجي إلى بيلاروسيا وروسيا

وصل وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى مينسك يوم الأحد الماضي، والتقى بكبار المسؤولين البيلاروسيين، بمن فيهم الرئيس ووزير الخارجية وأمين مجلس الأمن القومي، وأجرى معهم محادثات.

بعد انتهاء هذه الزيارة والمشاورات المكثفة، وصل عراقجي إلى موسكو يوم الثلاثاء، والتقى بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية في البلاد.

وفي ختام الاجتماع بين وزيري خارجية إيران وروسيا، تم توقيع وثيقة تعاون مشتركة بين البلدين.