سفير كازاخستان لدى إيران: العلاقة بين طهران واستانا وثيقة ومتينة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن "أونالييف" صرح مساء الخميس خلال مشاركته في فعاليات الليلة الثالثة من الدورة الـ 17 لمهرجان الثقافة الدولية للأقوام في مدينة جرجان (مركز محافظة كلستان /شمالي البلاد)، قائلا: إن نحو 7 آلاف من أبناء القومية الكازاخية يقيمون في محافظة كلستان منذ أكثر من قرن؛ معربا عن شكره للحكومة الإيرانية والمسؤولين وأهالي المحافظة على حسن تعاملهم معهم كمواطنين إيرانيين.

وأشار السفير الكازاخستاني إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين؛ مبينا أن أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كازاخستان أسفرت عن نتائج مهمة في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية.

وأكد، أن كازاخستان تنتهج سياسة خارجية مستقلة وتعتبر إيران شريكا مهما لها؛ لافتا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات مشتركة عديدة ودعم متبادل بين البلدين، بما في ذلك في منظمة اليونسكو.

وبحسب "أونالييف" فإن العلاقات الثقافية بين ايران وكازاخستان تمتد لآلاف السنين؛ مشيرا إلى أن نحو 4 في المئة من مفردات اللغة الكازاخية ذات جذور فارسية، وأن التبادل الثقافي بين الشعبين تعزز عبر طريق الحرير، كما أكد على ضرورة تدعيم وتطوير هذه العلاقات، معلنا عن تنفيذ برامج ومشاريع ثقافية مشتركة بين البلدين خلال العام المقبل.

