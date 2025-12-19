  1. إيران
إيران تستضيف لأول مرة بطولة العالم لرياضة البادل

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة المضرب، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستضيف لأول مرة منافسات FIP Bronze للبادل تحت إشراف الاتحاد الدولي لرياضة البادل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للاتحاد الإيراني لكرة المضرب في بيان، أن الجمهورية الإسلامية ستستضيف لأول مرة منافسات FIP Bronze للبادل.

وأضاف البيان : بعد التنسيق والتشاور مع الاتحاد الدولي للبادل حول إقامة أسبوعين من منافسات FIP Bronze، تم منح إيران حق الاستضافة، حيث ستقام البطولة في فئة الرجال بالعاصمة طهران.

وسيعقد هذا الحدث الرياضي في 19 نيسان /أبريل 2026م، حيث يستضيف نادي NextLevel الأسبوع الأول من هذه المنافسة وسيقام الأسبوع الثاني في نادي FGB.

وسيتيح هذا الحدث للاعبي البادل من جميع أنحاء العالم فرصة للمشاركة باستضافة جمهورية إيران الاسلامية، كما يشكل فرصة مهمة للاعبين الايرانيين بتعزيز تصنيفهم العالمي.

