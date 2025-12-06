إيران ومصر في نفس المجموعة بكأس العالم..نظرة على تاريخ مواجهات الفريقين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وضعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة الثامنة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا. وفيما يلي تطرقنا الى تاريخ مواجهات مصر وإيران.

وفي استعراض لمواجهات الفريقين، يتضح ما يلي:

التقى منتخبا إيران ومصر مرتين فقط في مباريات ودية، وتمكن كل منهما من هزيمة الآخر مرة واحدة. وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين قبل 25 عامًا.

اللقاء الأول - ١٩٧٥

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في بطولة ودية استضافتها إيران عام ١٩٧٥. في هذه المباراة، تغلبت إيران على مصر بنتيجة ٢-١.

سجّل شاكر عبد الفتاح هدف مصر الوحيد في تلك المباراة.

المباراة الثانية - ثأر مصر بقيادة محمود الجوهري

واجهت مصر وإيران بعضهما البعض مجددًا في بطولة ودية في إيران؛ وهي مباراة خاضتها مصر بقيادة محمود الجوهري، مدرب كرة القدم الراحل.

مع نهاية الوقت الأصلي، كانت النتيجة ١-١، فانتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح. وتمكن المنتخب المصري من الفوز على إيران بركلات الترجيح بنتيجة ٨-٧، معوضًا بذلك خسارته في المباراة الأولى.

سجّل هدف مصر في هذه المباراة حسام حسن، المدرب الحالي للمنتخب المصري.

سجّل علي دائي، أسطورة كرة القدم الايرانية، هدفًا لإيران أيضًا.

/انتهى/