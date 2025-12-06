المنتخب الإيراني للتايكوندو تحت 21 عاما يحرز بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الإيراني للتايكوندو للرجال بقيادة مجيد أفلاكي بالبطولة المبكرة لبطولة العالم في كينيا.

حتى الآن، فاز كل من أبو الفضل زاندي، ورادين زينالي، وأمير رضا غلامي بالميداليات الذهبية لإيران، بينما فاز أشرفي أيضًا بميدالية برونزية.

كما شارك في اليوم الأخير من البطولة لاعبان من المنتخب الإيراني للرجال، وقد تغلب متين رضائي ومحمد علي زاده على منافسيهما ووصلا إلى نصف النهائي، مؤكدين بذلك ميداليتيهما البرونزيتين.

كذلك، يحظى المنتخب النسائي الإيراني، الذي فاز بالميدالية الذهبية لمبينا نعمت زاده والميدالية البرونزية لهستي محمدي، بفرصة الصعود إلى منصة التتويج العالمية. وفي اليوم الأخير، وصلت ساينا كريمي بالفعل إلى ربع النهائي.

