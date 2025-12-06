  1. إيران
  2. الرياضة
٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ م

المنتخب الإيراني للتايكوندو تحت 21 عاما يحرز بطولة العالم

فاز المنتخب الإيراني للتايكوندو للرجال بلقب البطولة لبطولة العالم تحت ٢١ عامًا، محققًا ٣ ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين إضافيتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الإيراني للتايكوندو للرجال بقيادة مجيد أفلاكي بالبطولة المبكرة لبطولة العالم في كينيا.

حتى الآن، فاز كل من أبو الفضل زاندي، ورادين زينالي، وأمير رضا غلامي بالميداليات الذهبية لإيران، بينما فاز أشرفي أيضًا بميدالية برونزية.

كما شارك في اليوم الأخير من البطولة لاعبان من المنتخب الإيراني للرجال، وقد تغلب متين رضائي ومحمد علي زاده على منافسيهما ووصلا إلى نصف النهائي، مؤكدين بذلك ميداليتيهما البرونزيتين.

كذلك، يحظى المنتخب النسائي الإيراني، الذي فاز بالميدالية الذهبية لمبينا نعمت زاده والميدالية البرونزية لهستي محمدي، بفرصة الصعود إلى منصة التتويج العالمية. وفي اليوم الأخير، وصلت ساينا كريمي بالفعل إلى ربع النهائي.

جواد ماستری فراهانی

