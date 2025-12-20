إزاحة الستار عن طابع بريدي بمناسبة الذكرى الـ 1500 لميلاد النبي الأكرم محمد (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال المراسم، التي شارك فيها وزراء ومسؤولون وممثلون عن العلماء وأعضاء اللجنة المنظمة، جرى الكشف الرسمي عن الطابع التذكاري لمرور 1500 عام على مولد النبي الاكرم محمد بن عبد الله (ص)، حيث قام نائب رئيس الجمهورية الاول بتسجيل أول ختم لإصداره؛ في خطوة رمزية لتخليد هذا الحدث الثقافي والديني.

ويستند الطابع التذكاري إلى عمل فني إسلامي–إيراني مستوحى من لوحة "المعراج" للفنان الإيراني الشهير "محمود فرشجيان" وقد جرى تصميمه وإنتاجه بالتعاون بين الجهات الثقافية المختصة وشركة البريد الوطنية، ضمن مجموعة فنية وثقافية مخصصة للمناسبة.

ويأتي إصدار هذا الطابع في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعنوي الإسلامي، وإبراز مكانة الفن الإسلامي–الإيراني، وتوظيف الآليات الثقافية من اجل تعزيز الحوار والتواصل الثقافي على المستويين الوطني والدولي، والتعريف برسالة الاسلام السهلة السمحاء التي حملها النبي الأكرم (ص) للبشرية.