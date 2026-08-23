تنظيم احتفالات مولد النبي الأكرم بمحورية الثأر للقائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام حاجي إسماعيلي، المدير العام للأديان والمذاهب في منظمة الدعوة الإسلامية، أعلن تنظيم الفعالية في 31 محافظة، خلال الفترة من الأول إلى الثامن من شهريور/سبتمبر 1405، بالتزامن مع ذكرى مولد النبي الأكرم (ص).

وأوضح أن الفعاليات ستنطلق يوم الثلاثاء الثالث من شهريور/سبتمبر في محافظة سيستان وبلوشستان، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي وفق رواية أهل السنة، على أن تتواصل في مختلف المحافظات، فيما تقام فعالية «مائدة أمة أحمد الكبرى» يوم الجمعة السادس من شهريور/سبتمبر في مدينة سنندج، وتختتم الفعاليات في طهران.

وأشار حاجي إسماعيلي إلى أن الشعار المركزي للفعالية، «اجتمعت أمة أحمد ثأرًا لدمك»، جاء في ظل الظروف الراهنة، وبعد العدوان الذي شنته الجبهة الاستكبارية والصهيونية والأمريكية على إيران، وبإلهام من توجيهات قائد الثورة الإسلامية، وبالتزامن مع أسبوع الوحدة، بهدف إبراز وحدة الأمة وتماسكها وإرادتها الوطنية في الثأر لدم القائد الشهيد.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن برامج ثقافية وفنية وتبليغية متنوعة، تهدف إلى إبراز رسالة الاقتدار والوحدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن احتفالات «أمة أحمد» شهدت العام الماضي توسعًا غير مسبوق في عدد من المحافظات، وتسعى الجهات المنظمة هذا العام إلى إقامة احتفالات واسعة في جميع محافظات البلاد.

كما أعلن عن تنظيم عروض مسرحية في الشوارع في 16 محافظة، تتناول مفاهيم وقضايا ملحمية، إلى جانب إعداد وتوزيع كتيبات بحثية حول سيرة النبي الأكرم (ص) في موضوع الثأر، مخصصة للباحثين والدعاة وطلبة العلوم الدينية.

وفي إطار مشاركة الأطفال والناشئة، أوضح حاجي إسماعيلي أنه سيتم إطلاق حملة طلابية وحملات تفاعلية عبر تطبيق «شاد»، بهدف تعزيز مشاركة هذه الفئة في فعالية «أمة أحمد» وترسيخ مفاهيم الوحدة والقيم المرتبطة بها.