الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع ماكرون إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بيسكوف إلى ما قاله ماكرون بشأن استعداده للتحدث مع بوتين، مذكّراً بأنّ الأخير أيضاً "أبدى رغبته في الحوار مع الرئيس الفرنسي"، لذلك، فإنّ هذا "سيُقيّم إيجاباً إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة".

وأضاف بيسكوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "إذا كنا نتحدث عن حوار، فلا ينبغي أن يكون حواراً لإلقاء الدروس على بعضنا بعضاً، بل حواراً يهدف إلى فهم مواقف كل طرف"، لافتاً إلى أنّ بوتين "مستعد دائماً لشرح مواقفه لمحدثيه بشكل تفصيلي وصريح ومتسق".

وكان الرئيس الفرنسي، صرّح في وقت سابق، بأنّه من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي، خلال الأسابيع المقبلة.

ورأى ماكرون أنّ "من مصلحة الأوروبيين والأوكرانيين إيجاد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع الرئيس بوتين"، وأنّ "على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك".

وفي تموز/يوليو الماضي، أجرى بوتين وماكرون، أول اتصال هاتفي بينهما منذ 3 سنوات. وناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، والتصعيد بين إيران و"إسرائيل"، والضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط.

/انتهى/