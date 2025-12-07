الكرملين: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المعدّلة تتسق مع رؤيتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دميتري بيسكوف: "التعديلات التي أدخلت على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تتماشى إلى حد كبير مع رؤية موسكو. يجب متابعة كيفية تنفيذ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المحدثة، فغالبا ما تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بكل شيء بشكل مختلف".

وأضاف: "نتوقع أن تصبح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المحدثة ضمانا للعمل البناء لتسوية الأزمة الأوكرانية".وتابع: "من المشجع أن تحتوي استراتيجية الأمن القومي الأمريكية على صيغ تميل نحو الحوار والعلاقات الجيدة، وهذا ما يتحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين أيضا".

كما لفت بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوي من حيث مواقفه السياسية الداخلية، مما يسمح بتعديل استراتيجية الأمن القومي بما يتوافق مع رؤيته.وفي وقت سابق نشر البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تطلب من أوروبا تحمل مسؤولية دفاعها عن نفسها.وتنص الاستراتيجية المعدلة على أن البيت الأبيض يختلف مع المسؤولين الأوروبيين أصحاب المواقف غير الواقعية تجاه سبل حل النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT