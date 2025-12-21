المرصد السوري: هبوط طائرة شحن للتحالف الدولي في "قاعدة الشدادي" محملة بمعدات عسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ طائرة شحن عسكرية تابعة للتحالف الدولي، هبطت مساء اليوم الأحد، في "قاعدة الشدّادي" بريف محافظة الحسكة الجنوبي، حيث كانت محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية.

وأوضح المرصد أنّ هبوط طائرة الشحن تزامن مع تحليق ومرافقة مروحية عسكرية للتحالف الدولي، في إطار إجراءات الحماية والتأمين.

كما أشار إلى أنّ هذه الطائرات تأتي ضمن الدعم اللوجستي المستمر للعمليات العسكرية للتحالف الدولي في المنطقة، حيث تستخدم "قاعدة الشدّادي" لتأمين الإمدادات والمعدّات اللازمة للقوات العاملة هناك.

وفي السياق لفت المرصد إلى أنه في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، هبطت عدة طائرات شحن تابعة للتحالف الدولي في "قاعدة الشدّادي"، قبيل تنفيذ هجوم واسع على تنظيم "داعش" في ثلاث محافظات سورية.