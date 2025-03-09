دخول رتل أميركي للأراضي السورية قادما من كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاَ عن "المرصد السوري لحقوق الانسان"، يتألف الرتل من 24 شاحنة محملة بصهاريج وقود وصناديق مغلقة ومواد عسكرية ولوجستية، واتجه نحو قاعدة قسرك في ريف الحسكة الشمالي.

يأتي ذلك في سياق استمرار قوات “التحالف” تعزيز قواعدها شمال شرق سوريا. وفي مساء أمس، استقدمت قوات “التحالف الدولي” طائرتي شحن عسكريتين برفقة مروحيات عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، بعد منتصف ليلة الجمعة – السبت.

وبحسب مصادر "المرصد السوري" فإن الطائرتين محملتان بمعدات عسكرية ولوجستية، في إطار تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة.

وقبل 3 أيام، هبطت طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي في قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء القاعدة.

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