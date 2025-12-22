وسائل الإعلام الإماراتية تظهر سعادتها بأداء لاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم

أفادت وكالة مهر للأنباء، تزامن عودة مهدي قائدي إلى التشكيلة الأساسية لنادي النصر الإماراتي مع أداءٍ لا يُنسى لجماهيره في المباراة التي جمعته بالبطائح. وقد وصفت وسائل الإعلام العربية، بما فيها صحيفة "الإمارات اليوم"، هذا الأداء بأنه نقطة تحول في مسيرة اللاعب الإيراني.

لعب قائدي دورًا حاسمًا في فوز النصر على البطائح في مباراته الأخيرة، ليُعيد اسمه إلى صدارة أخبار كرة القدم الإماراتية.

ووفقًا لتقرير "الإمارات اليوم"، تمكن النصر من هزيمة البطائح بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، تألق فيها قائدي كنجمٍ بلا منازع. وبتسجيله هدفين حاسمين، قلب لاعب المنتخب الإيراني الطاولة عمليًا لصالح فريقه، مُثبتًا أن عودته إلى النصر ليست مجرد انتقال عادي، بل بداية جديدة مُشرقة.

وأكدت وسائل الإعلام الإماراتية في تقريرها أن قائدي أظهر مسؤولية كبيرة في اللحظات الحاسمة من المباراة، وبحركته المعهودة وسرعته وشجاعته، أرهق دفاع البطائح مرارًا وتكرارًا. فأهدافه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وفي مجريات المباراة، منحت النصر دفعة معنوية جديدة، ومهدت الطريق أمامه لحصد الأهداف الثلاث.

كما اعتبرت صحيفة "الإمارات اليوم" أداء قائدي أحد العوامل الرئيسية في صعود النصر في جدول ترتيب دوري الإمارات، وكتبت أن هذا الأداء وجّه رسالة واضحة للجهاز الفني والجماهير، مفادها أن النصر يمكنه الاعتماد عليه كلاعب حاسم في بقية الموسم. ويمكن وصف تألق مهدي قائدي أمام البطائح بأنه عودة تاريخية، لم تقتصر على منح النصر ثلاث أهداف ثمينة فحسب، بل عززت أيضًا مكانة هذا النجم الإيراني في كرة القدم الإماراتية.

