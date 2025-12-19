غارسيا: احتلال إيران المركز العشرين في تصنيف الفيفا ليس مصادفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رودي غارسيا بشأن وضع المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2026: "لا يجب أن نكتفي بالتأهل لكأس العالم، بل يجب أن نتحلى بالدافع للوصول إلى الأدوار النهائية قدر الإمكان".

وأقر بأن بلجيكا ليست من بين المرشحين للفوز باللقب، قائلاً: "هناك فرق بين الهدف والطموح. هدفنا هو التأهل من دور المجموعات، وإن أمكن، تصدر المجموعة؛ لكن طموحنا لا حدود له. الآن، يُستهان بنا مقارنةً بأحد المرشحين للفوز باللقب، وهذا ربما يكون أكثر قيمة!".

وفيما يتعلق بمواجهة منتخبات إيران ومصر ونيوزيلندا في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، صرح مدرب المنتخب البلجيكي: "مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا". لكن إيران ونيوزيلندا تتمتعان بأسلوب لعب مختلف. علينا تحليل هذين الفريقين بدقة وفهم سبب احتلال إيران المركز العشرين في التصنيف العالمي، وهذا ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد.

وأشار غارسيا، في معرض حديثه عن ضرورة احترام المنافسين الأوروبيين للشياطين الحمر، إلى أن: "كانت القرعة في بلجيكا مثيرة للاهتمام، وبالطبع كان هناك احتمال لمواجهة ظروف أصعب. لا يجب أن نستهين بالخصوم الذين لا نعرفهم. وكما قال تيبو كورتوا (حارس مرمى بلجيكا)، يجب أن نحترم جميع الخصوم وألا نعتبر أنفسنا فائزين في أي مباراة."

وأشاد بفريق محمد صلاح قائلاً: "ربما يكون من الجيد أن نبدأ مبارياتنا بمباراة ضد مصر، الفريق الذي يُعد بلا شك أصعب خصومنا. هذا سيجعلنا نحافظ على تركيزنا منذ المباراة الأولى."

/انتهى/