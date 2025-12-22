المنتخب الإيراني لكرة القدم يحتل المركز العشرين في أحدث تصنيف للفيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أحدث تصنيفات الفيفا للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في العالم، حافظ المنتخب الإيراني على مركزه العشرين، وبذلك اختتم عام 2025 بهذا المركز.

لم يطرأ أي تغيير على ترتيب المنتخبات الثلاثين الأولى في تصنيفات الفيفا مقارنةً بالشهر السابق.

1- إسبانيا

2- الأرجنتين

3- فرنسا

4- بريطانيا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- ألمانيا

10- كرواتيا

تحتل منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وهي المنتخبات الثلاثة التي كانت تتشارك مع إيران في مجموعتها في كأس العالم 2026، المراكز الثامن والخامس والثلاثين والسابع والثمانين على التوالي.

/انتهى/