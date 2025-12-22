  1. إيران
المنتخب الإيراني لكرة القدم يحتل المركز العشرين في أحدث تصنيف للفيفا

احتل المنتخب الإيراني لكرة القدم المركز العشرين في تصنيف للإتحاد الدولي لكرة القدم لنهاية عام 2025.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أحدث تصنيفات الفيفا للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في العالم، حافظ المنتخب الإيراني على مركزه العشرين، وبذلك اختتم عام 2025 بهذا المركز.

لم يطرأ أي تغيير على ترتيب المنتخبات الثلاثين الأولى في تصنيفات الفيفا مقارنةً بالشهر السابق.

1- إسبانيا

2- الأرجنتين

3- فرنسا

4- بريطانيا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- ألمانيا

10- كرواتيا

تحتل منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وهي المنتخبات الثلاثة التي كانت تتشارك مع إيران في مجموعتها في كأس العالم 2026، المراكز الثامن والخامس والثلاثين والسابع والثمانين على التوالي.

