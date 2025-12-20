  1. إيران
  2. الرياضة
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣٤ م

المنتخب الإيراني لكرة الهدف يتأهل إلى منافسات بطولة العالم 2026

حصل المنتخب الوطني الإيراني لكرة الهدف للرجال على بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات بطولة العالم لعام 2026 التي تستضيفها الصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المنتخب الإيراني لكرة الهدف، إلى جانب 15 منتخباً من نخبة منتخبات العالم، ضمن التأهل إلى بطولة العالم 2026، المقررة إقامتها في يونيو 2026 في مدينة هانغتشو الصينية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى بطولة العالم لكرة الهدف على النحو التالي:

قارة آسيا:

1- إيران

2- تايلند

3- الصين

4- اليابان

5- أستراليا

قارة أوروبا:

1- أوكرانيا

2- تركيا

3- ألمانيا

4- ليتوانيا

قارة الأميركيتين:

1- البرازيل

2- الأرجنتين

3- أمريكا

4- كندا

قارة أفريقيا:

1- الجزائر

2- مصر

3- الكاميرون

يُذكر أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في بطولة العالم لكرة الهدف 2026 سينالان أيضاً بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلِس 2028».

