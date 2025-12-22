  1. إيران
  2. الرياضة
٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٩ م

منتخب الشطرنج الإيراني يحرز ميداليتين ذهبيتين ويحلّ رابعا عالميا

حلّ منتخب الشطرنج الإيراني في المركز الرابع على جدول الترتيبين الجماعي والمدالي في بطولات العالم للفئات العمرية، بعد إحرازه ميداليتين ذهبيتين في منافسات الشطرنج الخاطف (بليتز).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منتخب الفئات العمرية الإيراني شارك في بطولات العالم التي أُقيمت في مدينة أنطاليا التركية، حيث تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين في فئة البليتز، ليحتل المركز الرابع في الترتيب النهائي للفرق والميداليات.

وشهدت منافسات البليتز ضمن بطولات العالم للفئات العمرية، التي أُقيمت على مدى يومين في أنطاليا، تألقًا لافتًا لممثلي إيران، إذ نجح رامـتين كاكاوند وروشا أكبري في إحراز ميداليتين ذهبيتين لصالح إيران.

وفي تفاصيل النتائج، توّج رامـتين كاكاوند بلقب فئة تحت 13 عامًا (العام) بعدما حصد 8 نقاط من أصل 9 مباريات، فيما أحرزت روشا أكبري لقب بطولة العالم لفئة تحت 15 عامًا للفتيات، بعد جمعها 7.5 نقاط من 9 مباريات.

وفي ختام هذه المنافسات، جاء المنتخب الإيراني رابعًا في جدول الترتيب النهائي للفرق والميداليات، بينما حلّ منتخبا أوزبكستان وتركيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

