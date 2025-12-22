بزشكيان : يجب أن نحقق المعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع مجلس إدارة تكنولوجيا المعلومات صباح اليوم الإثنين، برعاية الرئيس بزشكيان، حيث استمع الى تقرير شامل تقدمت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول وضع تطوير ومستوى إنجاز الحكومة الإلكترونية في البلاد، ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التقييمات والتصنيفات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى نتائج التقييم الدوري لمراقبة جودة خدمات الحكومة الإلكترونية في الأجهزة التنفيذية، حيث جرى مناقشتها واستعراضها بالتفصيل.

وفي هذا الاجتماع، قام أعضاء المجلس بحضور رئيس الجمهورية بتحليل مسارات العمل الحالية، وتحديد التحديات والعوائق التي تحول دون التحقيق الكامل للحكومة الإلكترونية.

وشدد بزشكيان في تصريحه خلال الاجتماع، على أهمية المشروع الوطني للحكومة الإلكترونية كأداة رئيسية لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور وتعزيز المطلوبية العامة، واعتبر تحقيقه من أولويات الحكومة.

وانتقد رئيس الجمهورية، التوقف الذي دام 27 شهراً في عقد اجتماعات مجلس إدارة تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن استمرار وانتظام عقد هذه الجلسات هو شرط لازم للمضي قدماً بشكل فعال في سياسات التحول الرقمي في البلاد.

كما أكد بزشكيان على ضرورة رفع مستوى أمن شبكات الاتصال وحماية المعلومات والبيانات في البلاد من الاختراقات والهجمات السيبرانية، قائلا : يجب أن يتم تحقيق الحكومة الإلكترونية بطريقة تضمن عدم تعطل هذا النظام الوطني بأكمله حتى في حالة وقوع هجمات سيبرانية، وأن يتم توفير حلول بديلة واحتياطية لاستمرارية الخدمات.