الرئيس الايراني سيقدم مشروع قانون الميزانية على البرلمان مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس كودرزي، الذي حضر المؤتمر الصحفي، متطرقًا إلى تفاصيل الجلسة المغلقة التي عُقدت اليوم الثلاثاء قائلاً: "قررت هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، نظرًا لأهمية جدول أعمال اليوم، عقد جلسة مغلقة من الصباح إلى الظهر. وقد عُقدت هذه الجلسة لمناقشة سبل الحفاظ على القدرة الشرائية لكل فرد، وتوفير وتوزيع السلع الأساسية والضرورية بشكل سليم، وتطبيق خطة الجرد الإلكتروني، ومراقبة أسعار الخدمات والسلع، وإدارة تقلبات العملة."

وفي معرض حديثه عن تفاصيل جلسة البرلمان بعد ظهر اليوم، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "من المقرر أيضًا عقد جلسة بعد ظهر اليوم، ومن المرجح أن يحضرها رئيس الجمهورية.. سيتناول هذا الاجتماع سياسات واستراتيجيات وأساليب الإدارة المثلى للمياه واستهلاكها في القطاع الزراعي. وفي جلسة بعد الظهر نفسها، وبحضور الرئيس، سيُقدَّم مشروع قانون الموازنة للعام الايراني المقبل إلى مجلس الشورى الإسلامي.

وأكد كذلك: وفقًا للخطة وتعريفات النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي والإجراءات المتوقعة، سيتم تحميل الموازنة على النظام فور تقديمها لتكون متاحة للممثلين. وبعد ثلاثة أيام، سيُحال مشروع قانون الموازنة إلى لجنة التوحيد من قبل هيئة رئاسة البرلمان. وستقوم لجنة التوحيد بمراجعته خلال ثلاثة أيام، وسيُقدَّم تقرير موجز إلى الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي ليُبدي الممثلون ملاحظاتهم عليه، سواء برفض التقرير أو بالموافقة عليه.

