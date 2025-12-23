عصائب أهل الحق: لن نسلم سلاحنا ولن نتراجع عن المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد جواد الطليباوي، المتحدث العسكري باسم عصائب أهل الحق، في بيان: "يجب أن يعلم الجميع أنه لا مكان في ثقافتنا لتسليم السلاح، أو تجاهل المقاومة، أو التغاضي عن المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضدنا".

وقال: "هذه القضية ليست قضية سياسية ولا بنداً قابلاً للتفاوض، بل هي رأي قائم على السيادة، وضمانة لاتخاذ القرارات المستقلة، ودرع شرف لا يُكسر بالضغوط ولا يُساوم عليه بالإملاءات. من يظن غير ذلك لم يعرفنا".

وأضاف: "شعارنا الدائم ثابت لا يتزعزع؛ فمتى ما طُلب منا ذلك، فنحن حماة هذا الوطن، مستعدون للدفاع عنه والتضحية بأرواحنا في سبيل الوطن وبناة هذا البلد".

وأضاف المتحدث العسكري باسم عصائب أهل الحق: "إننا نسير على الطريق الصحيح نحو عراق قوي وحكومة ناجحة".

وفي هذا السياق، أعلن إطار التنسيق للجماعات الشيعية العراقية، في بيان صدر مساء الاثنين خلال اجتماعه الدوري رقم (255) في مكتب همام حمودي، أن الإطار يؤكد موقفه الثابت الداعم لاحتكار الحكومة للأسلحة في إطار خطة وطنية شاملة وآليات قانونية واضحة تُفضي إلى تعزيز سيادة الحكومة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتأمين المصالح العليا للعراق.

