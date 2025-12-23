أوليانوف: المفاوضات مع طهران يجب أن تقتصر على القضايا النووية فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعاد أوليانوف نشر مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، جاء فيها أن "القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة لردع أي معتدٍ عن أي فكرة لمهاجمة إيران، وهي ليست بأي حال من الأحوال مسألة قابلة للنقاش أو المساومة".

وكتب اوليانوف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا): "هذا صحيح؛ يجب أن تقتصر المفاوضات على القضايا النووية فقط".

وأضاف الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أن أي محاولة لتوسيع نطاق المفاوضات لتشمل الأمن الإقليمي والصاروخي ستجعل القضية برمتها غير واقعية، وستكون بمثابة محاولة لضرب ثلاثة اهداف بسهم واحد.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، رداً على سؤال حول قيام وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية بخلق اجواء لاحتمال تكرار العدوان العسكري الصهيوني على إيران بذريعة برنامج الصواريخ، قال بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة لردع المعتدين عن أي فكرة لمهاجمة إيران، وهي ليست شيئاً يمكن مناقشته أو المساومة عليه".

