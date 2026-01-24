  1. الدولية
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٤:٣٦ م

أوليانوف يناقش الملف الإيراني مع غروسي

أوليانوف يناقش الملف الإيراني مع غروسي

أعلن ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رسالة نُشرت اليوم، عن اجتماعه ومحادثاته مع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال أوليانوف إنه خلال الاجتماع، "ناقشنا عددًا من القضايا المهمة أو المثيرة للجدل على جدول أعمال الوكالة، بما في ذلك أوكرانيا وإيران ومؤتمر باريس للطاقة النووية المُزمع عقده".

