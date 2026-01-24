أوليانوف يناقش الملف الإيراني مع غروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال أوليانوف إنه خلال الاجتماع، "ناقشنا عددًا من القضايا المهمة أو المثيرة للجدل على جدول أعمال الوكالة، بما في ذلك أوكرانيا وإيران ومؤتمر باريس للطاقة النووية المُزمع عقده".

