أوليانوف: الغرب هو من سد طريق الدبلوماسية مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" بأن عواقب قرار مجلس المحافظين ستتضح في المستقبل القريب.

وأضاف: "أبلغت طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإلغاء اتفاقيات القاهرة معه بشأن كيفية وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وقال: "عمليًا، وصل الوضع إلى طريق مسدود تمامًا، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا)، وكذلك على عاتق الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن "هذه ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أن جهود الدول الغربية قد أوصلت الدبلوماسية عمليًا إلى نهاية عمرها.

/انتهى/