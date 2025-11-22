  1. الدولية
أوليانوف: الغرب هو من سد طريق الدبلوماسية مع إيران

انتقد سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المناهض لإيران، مُؤكدًا أن تحركات الغرب اوصلت الدبلوماسية النووية مع إيران الى طريق مسدود، وأنهم مسؤولون عن هذا الوضع.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" بأن عواقب قرار مجلس المحافظين ستتضح في المستقبل القريب.

وأضاف: "أبلغت طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإلغاء اتفاقيات القاهرة معه بشأن كيفية وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وقال: "عمليًا، وصل الوضع إلى طريق مسدود تمامًا، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا)، وكذلك على عاتق الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن "هذه ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أن جهود الدول الغربية قد أوصلت الدبلوماسية عمليًا إلى نهاية عمرها.

