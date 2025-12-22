وزير الثقافة الايراني: يمكن أن تكون الشاهنامة محور التعاون الثقافي بين إيران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش اجتماع مع مجموعة من الشخصيات الثقافية الإيرانية، التقى دولت سفرزاده، نائب وزير الثقافة في جمهورية طاجيكستان، مع السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتحدث معه. كما حضر الاجتماع محسن جوادي، نائب وزير الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

وفي هذا الاجتماع، صرّح السيد عباس صالحي، مُشيرًا إلى نطاق التعاون المُحتمل بين البلدين، بأن الشاهنامة، باعتبارها جذرًا للهوية المشتركة، يُمكن أن تكون مركزًا لتخطيط ثقافي متماسك وطويل الأمد بين البلدين.

وأضاف وزير الثقافة" يمثل هذا العمل العظيم مزيجًا من الحكمة والأساطير والتاريخ والفكر، ويمكن أن يتيح فرصًا عديدة للأنشطة الثقافية والهوية بين البلدين. فالشاهنامة هي الأصل المشترك لهوية إيران وطاجيكستان، وقد أتاح استثمار الحكومة الطاجيكية في هذا المجال فرصة جديدة للتعاون المشترك.

وتابع صالحي: في المجال الثقافي، توجد مجالات عديدة للتفاعل المشترك. وتمتلك وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي خبرات متنوعة في قطاعات مثل الطباعة والنشر، والسينما، والمسرح، والموسيقى، وغيرها من المجالات الثقافية، والتي، نظرًا للقواسم الثقافية المشتركة العميقة بين إيران وطاجيكستان، لديها القدرة على نقل هذه الخبرات واستخدامها بشكل مشترك.

