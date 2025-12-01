إيران وطاجيكستان تتعاونان في مجال التأمين الصحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال "محمد مهدي ناصحي" عن زیارته الأخيرة إلى طاجيكستان: منذ أكثر من عام، عقدت اجتماعات ومفاوضات بين إيران وطاجيكستان في مجال التأمين الصحي الأساسي، ونظراً لاهتمام طاجيكستان بالاستفادة من تجارب وقدرات إيران في مجال التأمين الصحي، فقد تمت الزيارة بدعوة من الجانب الطاجيكي.

وتابع: خلال هذه الزیارة، ناقشنا تجارب إيران في مجال إنشاء وتغطية التأمين الصحي الأساسي والتي كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لوزير الصحة الطاجيكي.

وقال ناصحي: خلال هذه الزیارة التي استمرت أربعة أيام، تم عقد اجتماعات مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان، ووزير الصحة، ونواب وزير الطب والمالية والشؤون الدولية بوزارة الصحة في هذا البلد.

وأضاف: تم في هذه الاجتماعات بحث البنية التحتية التقنية والموارد المالية وطرق تقديم الخدمات الصحية في طاجيكستان، كما تم توضيح قدرات منظمة التأمين الصحي الإيرانية باعتبارها المسؤولة على التأمين الصحي الأساسي في بلدنا.

وذكر أنه في اجتماع مع وزير الصحة الطاجيكي، تم الإعلان عن الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال التأمين الصحي في المستقبل القريب.

