طهران ودوشنبه تتفقان على تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والاتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع، الذي عُقد على هامش المؤتمر العالمي لتطوير الاتصالات الإلكترونية، ناقش الجانبان قضايا مثل استيراد حركة مرور الإنترنت من إيران إلى طاجيكستان والتعاون في مجال التجوال الدولي.

أكد ساعي الله على أهمية تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني وتدريب متخصصي تكنولوجيا المعلومات، وأعرب عن أمله في أن يُسهم هذا التعاون في تحسين جودة خدمات الاتصالات في طاجيكستان.

في ختام الاجتماع، أعلن ممثلو البلدين استعدادهما لتوسيع التعاون في مجال التقنيات الرقمية والأمن السيبراني، على الرغم من عدم نشر تفاصيل الاتفاقيات.

في وقت سابق، أعلن ساعي الله في مؤتمر "التحول الرقمي: الآفاق والحلول" أن الحكومة الطاجيكية تسعى إلى تهيئة ظروف مواتية لمنافسة نزيهة في سوق الاتصالات، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص والبنية التحتية الحديثة في تحسين جودة خدمات الاتصالات.

من خلال اتباع المعايير الدولية وزيادة سرعة وجودة الاتصالات، تسعى طاجيكستان إلى ترسيخ مكانتها كدولة عبور في مجال الاتصالات.

استضاف المؤتمر، الذي عُقد في باكو على مدى يومين، ممثلين من أكثر من 100 دولة، وناقش تحديات وفرص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

