إلقاء القبض على شخص بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للأمن في "قرتشك"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن النيابة العامة في قرتشك بمحافظة طهران أعلنت عن إلقاء القبض على شخص متهم بتنفيذ أنشطة مناهضة للأمن، وينتمي إلى حركات وجماعات أجنبية، وذلك بفضل جهود أجهزة استخبارات الحرس الثوري.

وجاء في بيان رسمي صادر عن النيابة العامة في قرتشك: "بفضل جهود وخبرة عناصر إدارة استخبارات الحرس الثوري، تم تحديد هوية أحد العناصر المخلة بالأمن المنتمية إلى حركات وجماعات أجنبية، والذي كان ينفذ أنشطة مناهضة للأمن على مستوى المدينة، وإلقاء القبض عليه".

أكدت نيابة قرتشك: "إن أمن الوطن خط أحمر للقضاء، ونحن اليوم مدينون بأمن الوطن لفضل الله، ورعاية أهل البيت (عليهم السلام)، والجهود الدؤوبة والمتفانية للجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الثورة الإسلامية وصاحب الزمان.

ولم تُنشر أي تفاصيل أخرى بشأن هوية المتهمين، أو طبيعة الأنشطة المناهضة للأمن، أو الجماعات ذات الصلة."

