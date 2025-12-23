إيران وطاجيكستان تتفقان على توسيع التعاون الاجتماعي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيسيْ منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية ووزارة الصحة الطاجيكية اجتمعا لبحث سبل تعزيز التعاون الاجتماعي.

وتوجه السيد جواد حسيني، رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، برفقة نائب رئيس المنظمة لشؤون التأهيل ورئيس مركز ريادة الأعمال والتمكين وتنمية فرص العمل، إلى "دوشنبه"، عاصمة طاجيكستان، بدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي، حيث التقى بمحيي الدين خير الله زاده، نائب وزير الصحة، وتباحث معه.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الجانبان على عمق الروابط الثقافية واللغوية والتاريخية المشتركة بين إيران وطاجيكستان، وعلى ضرورة تطوير وتعميق التعاون الثنائي في المجالات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. وتركزت المفاوضات بشكل أساسي على وضع خارطة طريق مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتبادل المعرفة التقنية ونقل الخبرات الإدارية.

كان دعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأطفال المعرضين لسوء المعاملة وكبار السن والفئات المعرضة للأذى الاجتماعي، من أهم القضايا التي نوقشت في هذا الاجتماع. وتبادل الطرفان وجهات النظر بالتفصيل حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات الوقاية من الإعاقة، وتطوير مراكز التعليم والتأهيل، وتنظيم مراكز الرعاية النهارية.

وفي جزء آخر من هذه المحادثات، تم بحث قضية الأيتام والأطفال المعرضين لسوء المعاملة، والأسر البديلة ونظام الوصاية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك تنظيمهم ورعايتهم وتأهيلهم. كما نوقشت أيضًا الوقاية من الأذى الاجتماعي، وخدمات الإرشاد النفسي، وأنشطة خط 1480، وحتى مسألة الفحص الجيني.

وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على تدريب إيران للأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس في طاجيكستان، وعقد مؤتمرات متخصصة مشتركة، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الثنائي. عُقد هذا الاجتماع في إطار استمرار العلاقات المتنامية بين إيران وطاجيكستان، ويمكن أن يمهد الطريق لتبادل فعال للخبرات وتعزيز خدمات الدعم والرعاية للفئات الضعيفة في البلدين.

/انتهى/