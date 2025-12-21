ایران ومنظمة الصحة العالمية تبحثان توسيع التعاون لتعزيز كفاءة النظام الصحي

و أفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد ظفرقندي خلال اجتماع ومناقشة مع الممثل الجديد المؤقت لمنظمة الصحة العالمية "عوض مطرية"، أنه يجب تطوير برامج منظمة الصحة العالمية وتنفيذها بما يتوافق مع السياسات الصحية الكلية وخطط التنمية والأولويات التي أعلنتها وزارة الصحة في البلاد.

كما اعتبر وزير الصحة الإيراني أنه من المهم أن يستفيد المكتب التمثيلي لمنظمة الصحة العالمية من القدرات الإقليمية والعالمية، معربا عن أمله في أن يلعب هذا المكتب دورًا فعالًا في تحسين النظام الصحي الإيراني من خلال نقل التجارب الناجحة من البلدان الأخرى.

وأضاف: من المتوقع أن يستمر التنسيق والتعاون المناسب بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مجال جذب الدعم والمساعدة التقنية، وخاصة لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود في أوقات الأزمات والطوارئ.

بدوره، أعرب مطرية خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحه لتعيينه ممثلاً مؤقتا لمنظمة الصحة العالمية في إيران، مؤكدا التزامه بتعزيز التعاون.

وقال: "سأبذل قصارى جهدي لتلبية تطلعات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أكمل وجه".

