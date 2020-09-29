حرس الحدود الايراني يضبط شحنة سلاح مهربة غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدر مطلع اعلن بان قوات حرس الحدود في مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران ضبطت شحنة سلاح مهربة.

وقال المصدر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" انه اثر استلام معلومات تفيد باحتمال تهريب شحنة من الاسلحة في هذه المنطقة الحدودية بادرت قوات فوج الحدود في قصر شيرين لتوسيع مظلتها الاستخبارية.

واضاف: انه وبعد جهود استمرت عدة ايام ونصب كمائن على مدار الساعة وتخطيط وتنفيذ عمليات استخبارية تمكنت قوات فوج الحدود في قصر شيرين من كشف وضبط شحنة تتضمن 9 مسدسات مع كمية من الرصاص./انتهى/