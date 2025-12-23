ايرواني لممثلة امريكا: ايران مستعدة لمفاوضات عادلة لكنها لن تقدم التنازلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب تصريحات مورغان أورتاغوس، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، التي أعلنت فيها أن واشنطن لا ترغب إلا في التفاوض المباشر مع إيران، وأن طهران لا تملك "حق التخصيب على أراضيها"، ردّ سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، على هذه التصريحات.

وأكد إيرواني ترحيب إيران "بأي مفاوضات عادلة وهادفة"، مصرحًا بأن إصرار أمريكا على ما يُسمى بسياسة "تصفير التخصيب" يتعارض تمامًا مع الحقوق التي تتمتع بها إيران بصفتها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف المندوب الإيراني لدى مجلس الأمن: "يُظهر هذا النهج أن الجانب الأمريكي لا يسعى إلى محادثات نزيهة، بل يعتزم فرض نواياه المسبقة على إيران". وشدد قائلاً: "لن تخضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للضغوط والترهيب، ولن تسمح بأن تُبتز في الساحة الدولية".