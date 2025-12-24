قبرص الشمالية: "إسرائيل" تسعى لزعزعة استقرار شرق البحر الأبيض المتوسط

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أكد رئيس وزراء قبرص الشمالية أن حكومة الكيان الصهيوني تنتهج سياسات عدائية وتنتهك القيم الإنسانية في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء قبرص الشمالية أن الكيان الصهيوني يعتزم نقل هذه التوترات والصراعات إلى شرق المتوسط. فبدلاً من تعزيز السلام في هذه المنطقة، تسعى قبرص الجنوبية واليونان والكيان الصهيوني إلى تصعيد التوترات والانقسامات العسكرية. وهذا العمل ليس مجرد خطوة عدائية واضحة، بل يشكل تهديداً خطيراً للسلام. فمن جهة، تُظهر قبرص الجنوبية رغبتها في حل القضية القبرصية، ومن جهة أخرى، تتخذ خطوات لتشكيل تحالفات عسكرية ضد تركيا. ويُعتبر هذا العمل نفاقاً، ويُعيق حل القضية القبرصية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مؤخراً اجتماعاً مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص في القدس المحتلة.

أكد البيان الصادر عن الاجتماع على الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني والتقني.

وزعم نتنياهو خلال الاجتماع أنهم سيحققون السلام والاستقرار من خلال تعاون الأطراف المذكورة واستخدام القوة.

وأضاف: "أقول لمن يتوهمون إعادة بناء إمبراطورياتهم إن هذا لن يحدث أبدًا". وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو كان يشير إلى تركيا.

وزعم نتنياهو، دون أي اعتبار لأفعال تل أبيب الإجرامية وسلوكها العدائي في المنطقة، أن الكيان الصهيوني لا يسعى إلى الصدام مع أي طرف، بل على العكس، يريد تحقيق السلام والاستقرار. وأكد دعمه للممرات المائية والتعاون مع اليونان وقبرص في قضايا مشتركة أخرى، معربًا عن أمله في ألا يُختبر هذا "التحالف".

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الاجتماع كان يهدف إلى توجيه رسالة إلى الأطراف الإقليمية، وخاصة تركيا.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تل أبيب واليونان وقبرص تخطط لتشكيل قوة رد فعل سريع كقوة عسكرية مشتركة في شرق المتوسط بمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية. حيث سيشارك 2500 جندي في البرنامج، وسيتم نشرهم في الجزر اليونانية وقبرص والأراضي المحتلة. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة تركيا.

