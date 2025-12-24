  1. القدس و فلسطین
وزير الحرب الصهيوني يتراجع عن تصريحاته

وزير الحرب الصهيوني يتراجع عن تصريحاته

تراجع وزير الحرب الصهيوني عن تصريحاته بعد ساعات قليلة من تصعيده لمواقف الاحتلال ضد قطاع غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "معا"، تراجع وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس عن تصريحه السابق بأن جيش الكيان سيبقى في قطاع غزة، مؤكداً أن حكومة تل أبيب لا تنوي بناء مستوطنات صهيونية في القطاع.

ويأتي تراجع كاتس عن تصريحاته السابقة بعد ساعات فقط من إدلائه بها خلال مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة بيت إيل المحتلة قرب رام الله.

وزعمت مصادر إعلامية إسرائيلية أن ضغوطاً أمريكية كانت وراء تراجع كاتس، حيث قال مسؤول أمريكي متمركز في جنوب الأراضي المحتلة إن الأمريكيين استاؤوا من تصريحات كاتس واعتبروها متعارضة مع خطة ترامب.

وكان كاتس قد صرّح في اليوم السابق بأن جيش الكيان لن ينسحب أبداً من غزة.

وزعم أن تل أبيب لن تنسحب أبداً من قطاع غزة، وأنها ستبني قواعد جديدة في شمال غزة لتحل محل المستوطنات التي تم إخلاؤها خلال انسحاب عام 2005.

