الأمم المتحدة: غزة على حافة مجاعة واسعة النطاق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحاته أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد بحلول أبريل/نيسان 2026.

ووفقًا للأمم المتحدة، يواجه 1.6 مليون شخص في غزة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بحلول منتصف أبريل/نيسان 2026، وإذا ما استؤنف العدوان وتوقفت المساعدات، فقد يواجه قطاع غزة بأكمله مجاعة في غضون أشهر.

ويضيف التقرير أن الوضع الإنساني في غزة هش للغاية بسبب تدمير البنية التحتية، وانهيار سبل العيش، وانخفاض إنتاج الغذاء، وقيود المساعدات.

وأكد أدهانوم أن 50% فقط من المرافق الصحية تعمل جزئيًا، في حين يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات.

ودعت الأمم المتحدة أيضًا إلى دخول المعدات الطبية بشكل فوري وغير مشروط لإنقاذ الأرواح.

من جهة أخرى، أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال"، مشددةً على استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في المنطقة لا يزال كارثياً رغم وقف إطلاق النار.

ودعت المنظمة إلى إعادة فتح معابر غزة فوراً أمام المساعدات الإنسانية، مؤكدةً أنه بدون وصول مستدام إلى هذه المعابر، يستحيل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ووفقاً للبيان، وفي ظل البرد القارس، ثمة حاجة ماسة لتوفير منازل جاهزة، وملاجئ مؤقتة، وملابس شتوية، لا سيما للأطفال، فهم أكثر عرضةً لتأثيرات البرد وتداعياته الإنسانية من غيرهم.

وحذرت المنظمة من أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الأزمة الإنسانية، وأن أي تأخير في إيصال المساعدات قد يُعرّض حياة آلاف المدنيين، وخاصة الأطفال، للخطر الشديد.

