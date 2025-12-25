اشتباك مسلح وضبط شحنة مخدرات على حدود "زابل"

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد رضا شجاعي للصحفيين بعد ظهر الخميس: "من أجل السيطرة على الحدود ومراقبتها، والتصدي بحزم لأي انتهاك لأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمكّن حرس الحدود التابع لفوج زابل، من خلال الاستخبارات ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية، من الحصول على معلومات استخباراتية حول نية عناصر مسلحة ومهربي مخدرات دخول البلاد خلال عملية أمنية، وبناءً على تخطيط عملياتي دقيق، تمّ تكثيف إجراءات الرقابة".

وأضاف قائد حرس حدود محافظة سيستان وبلوشستان: "من خلال إجراءات استخباراتية مكثفة، تمّ تحديد مسارات تهريب المهربين، وقام حرس الحدود التابع لفوج زابل، عبر فرق سرية وعملياتية متعددة، بنصب كمائن مُحكمة، وتنفيذ خطة احتواء، والسيطرة على المناطق المستهدفة، ونجحوا في كشف شحنة المخدرات خلال عملية أمنية ناجحة".

وصرح العميد شجاعي قائلاً: إن المهربين الذين كانوا يعتزمون إدخال المخدرات إلى البلاد قد فشلوا في مسعاهم، وفروا هاربين بعد أن تخلوا عن الشحنة من مكان وجودهم. وقد نجح حرس الحدود في ضبط 118 كيلوغراماً من المخدرات، من بينها 105 من الكريستال و13 كيلوغراماً من الأفيون، خلال هذه العملية المسلحة التي استهدفت تجار الموت.

وفي الختام، أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وكذلك سكان المناطق الحدودية الكرام، مع منظومة حرس الحدود، ودورهم الفعال في إرساء الأمن المستدام والسيطرة على حدود سيستان وبلوشستان.

