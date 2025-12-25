الجيش الأردني يستهدف الأراضي السورية بذريعة تهريب المخدرات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت بدء عمليات ضد مهربي الأسلحة والمخدرات في المناطق الحدودية الشمالية للبلاد على الحدود مع سوريا.

وأعلنت وكالة بترا للأنباء، أن الجيش الأردني، في إطار الإجراءات الأمنية، استهدف تحركات مهربي الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للبلاد.

ووفقاً لهذا التقرير، هاجمت القوات المسلحة الأردنية أيضاً مراكز كانت تستخدمها جماعات التهريب كقواعد ونقاط انطلاق للتسلل إلى الأراضي الأردنية.

من جهة أخرى، أفادت شبكة الإخبارية السورية أن الجيش الأردني، بعد تنفيذه غارات جوية على مهربي المخدرات حول محافظة السويداء جنوب البلاد، أطلق قنابل مضيئة على حدوده مع سوريا لتعزيز الأمن الحدودي.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان الأردن مشاركته مع الولايات المتحدة في عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي.

