العميد شجاعي: ضبط قاربي صيد يحملان الحشيش في ميناء تشابهار

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد رضا شجاعي قائلاً: "في إطار مكافحة تهريب البضائع والمنتجات الوقودية، نجح قادة قاعدة تشابهار البحرية في ضبط كمية من المنتجات الوقودية المهربة، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية ضد المهربين".

وفي إشارة إلى نجاح تنفيذ المهمة، صرّح قائد حرس حدود المحافظة قائلاً: "نجح الضباط في هذه العملية في ضبط سفينتين، وضبط 59 كيلوغراماً من الحشيش و34800 لتر من وقود الديزل المهرب".

وفي معرض حديثه عن إلقاء القبض على المشتبه بهما، قال العميد شجاعي: "يُعدّ تهريب الوقود أحد أهم عوامل هدم اقتصاد المجتمع، وسيتعامل ضباط هذه القيادة مع أي مخالفة بحزم ودون تساهل، من خلال تكثيف العمليات الاستخباراتية والميدانية".

وأضاف: "بحسب الخبراء، تُقدّر قيمة المنتجات الوقودية المضبوطة بنحو 31 مليار ريال".

