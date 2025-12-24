  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص

العميد شجاعي: ضبط قاربي صيد يحملان الحشيش في ميناء تشابهار

العميد شجاعي: ضبط قاربي صيد يحملان الحشيش في ميناء تشابهار

أعلن قائد حرس الحدود في سيستان وبلوشستان عن ضبط سفينتي صيد ثقيلتين تحملان 59 كيلوغراماً من الحشيش وحوالي 34000 لتر من الوقود المهرب في منطقة محمية تشابهار.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد رضا شجاعي قائلاً: "في إطار مكافحة تهريب البضائع والمنتجات الوقودية، نجح قادة قاعدة تشابهار البحرية في ضبط كمية من المنتجات الوقودية المهربة، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية ضد المهربين".

وفي إشارة إلى نجاح تنفيذ المهمة، صرّح قائد حرس حدود المحافظة قائلاً: "نجح الضباط في هذه العملية في ضبط سفينتين، وضبط 59 كيلوغراماً من الحشيش و34800 لتر من وقود الديزل المهرب".

وفي معرض حديثه عن إلقاء القبض على المشتبه بهما، قال العميد شجاعي: "يُعدّ تهريب الوقود أحد أهم عوامل هدم اقتصاد المجتمع، وسيتعامل ضباط هذه القيادة مع أي مخالفة بحزم ودون تساهل، من خلال تكثيف العمليات الاستخباراتية والميدانية".

وأضاف: "بحسب الخبراء، تُقدّر قيمة المنتجات الوقودية المضبوطة بنحو 31 مليار ريال".

/انتهى/

رمز الخبر 1966545
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات