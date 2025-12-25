رئيس الوزراء الأرميني: نرغب في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أشاد باشينيان بتطور العلاقات بين يريفان وطهران، وقال: "علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى عالٍ للغاية، ونرغب أيضاً في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية معها".

وفي وقت سابق، وعلى هامش زيارة الرئيس بزشكيان إلى يريفان، أكد وزيرا خارجية إيران وأرمينيا على أهمية صياغة اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل هذه الزيارة، التي جرت في 18 أغسطس/آب على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء وأعضاء في الحكومة ومجموعة من النشطاء الاقتصاديين بدعوة رسمية من نيكول باشينيان، صرّح الرئيس بزشكيان بأن أهدافها تتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية، ودراسة طرق الترانزيت، ومناقشة المخاوف الأمنية الإيرانية، بما في ذلك وجود الشركات الأمريكية في المنطقة.

وكان من أبرز فعاليات هذه الزيارة اجتماع الوفود رفيعة المستوى من البلدين وتوقيع وثائق التعاون. وخلال هذا الحفل، تم توقيع عشر مذكرات تفاهم في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والصناعة والتعليم والصحة والفنون وبناء الطرق، ثم وقّع رئيس إيران ورئيس وزراء أرمينيا بيانًا مشتركًا للبلدين.