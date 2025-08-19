بزشكيان يؤكد على ضرورة مراعاة تحفظات إيران في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وأذربيجان وارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مسعود بزشكيان، اعتبر خلال اجتماع للوفدين رفيعي المستوى من إيران وأرمينيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قرار مواصلة العلاقات الودية بين البلدين إيمانًا راسخًا من حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعلن استعداد بلادنا لتسريع وضع اللمسات الأخيرة على خطة استراتيجية للتعاون طويل الأمد بينهما.

كما أشار الرئيس بزشكيان إلى تطور العلاقات والتعاون بين إيران وأرمينيا في جميع المجالات، وشدد على ضرورة تكثيف التبادلات والمشاورات بين مسؤولي البلدين لإزالة العقبات والمشاكل التي تعترض تحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ الاتفاقيات بينهما.

وأضاف: "إن القواسم التاريخية والثقافية والحضارية العميقة بين إيران وأرمينيا تُشكل أساسًا مُواتيًا لتعزيز التعاون بين طهران ويريفان، على أساس السعي لتحقيق المصالح المشتركة".

وأكد الرئيس الايراني أيضًا على ضرورة مراعاة مخاوف واهتمامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الجديدة في المنطقة، بما في ذلك التوقيع الأخير على مذكرة تفاهم بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان والولايات المتحدة، وقال: "لطالما سعت إيران، وستسعى دائمًا، إلى إرساء الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز".

باشينيان: ستُؤخذ تحفظات إيران في الاعتبار بلا شك عند بناء الممر الجديد

خلال الاجتماع، أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن ارتياحه لزيارة الدكتور بزشكيان والوفد المرافق له إلى بلاده، وقال: لطالما التزمت أرمينيا، وستظل، بالحفاظ على علاقاتها الودية والتاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار باشينيان إلى أن إيران وأرمينيا تمتلكان قدرات متنوعة ومتكاملة، ويجب علينا استغلالها لضمان مصالح البلدين.

كما أكد على أن الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذات أهمية مزدوجة لأرمينيا، وقال: "إن التعاون مع إيران في إطار حسن الجوار والحفاظ على علاقات الصداقة وتعزيزها له أهمية استراتيجية بالنسبة لأرمينيا، وستُؤخذ تحفظات إيران في الاعتبار بلا شك عند بناء الممر الجديد".

وأضاف: "أرمينيا مستعدة لإبرام وثيقة استراتيجية للتعاون طويل الأمد بين البلدين".

انتهى/