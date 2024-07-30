بزشكيان: استكمال طرق النقل سيكون من أولوياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس مسعود بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي زار طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، ان العلاقات بين البلدين تاريخية وودية وتقوم على حسن الجوار ووصف ان تطوير وتعزيز العلاقات مع الجيران هي إحدى أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح: سنحاول تعزيز العلاقات بين كبار المسؤولين في البلدين في الفترة الجديد وتعزيزها قدر الإمكان.

وتابع الرئيس التعاون الجيد بين البلدين باعتباره منصة مناسبة لتطوير الاتصالات في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وأضاف: ننظر إلى طرق الاتصال، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي، باعتبارها فرصة للتنمية والتقدم لجميع الدول، ونحن ننظر إلى المنطقة، وبالتالي فإن استكمال مشاريع هذا القطاع سيكون من أولويات العمل في الفترة الجديدة.

ووصف نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، أثناء تهنئته مرة أخرى بانتخاب السيد بزشكيان رئيسًا لدولة إيران، العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وأرمينيا بأنها استراتيجية وعميقة الجذور، وشدد على اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات قدر الإمكان بما في ذلك تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار تنمية التجارة الدولية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: ان اتفاقيات التعاون العديدة بين إيران وأرمينيا. وخاصة في مجال النقل والعبور والمنافذ الحدودية والطاقة ما يعد مظهرا للعلاقات الجيدة جدا بين البلدين خلال فترة رئاسة الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي ونحن مهتمون بالاستمرار من هذه التعاونات بقوة في الفترة الجديدة أيضا.

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