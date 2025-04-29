رئيس الجمهورية يصل إلى طهران عائدا من زيارة رسمية إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة مع نظيره الأذري في ندوة مشتركة لرجال الأعمال الإيرانيين والأذريين، كما التقى بالجالية الإيرانية المقيمة في أذربيجان.

وخلال الزيارة، تم توقيع بيان مشترك بين رئيسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذربيجان، بالإضافة إلى سبعة مذكرات تفاهم للتعاون بين مسؤولي البلدين.

استقبل إلهام علييف مسعود بزشكيان استقبالاً رسمياً في قصر الرئاسة. وفي سياق البرنامج، عُقد اجتماع للوفود الرفيعة المستوى من إيران وأذربيجان، حيث أعرب الرئيس الإيراني عن فخره بوجوده في أذربيجان، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة والتفاهمات الناتجة عن الاجتماعات السابقة بداية لخطوات أكبر نحو تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار الدكتور بزشكيان إلى الروابط التاريخية والثقافية والعائلية بين شعبي إيران وأذربيجان، مضيفاً أن هذه العلاقات ستشكل أساساً مناسباً لتوسيع التعاون الإقليمي.

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