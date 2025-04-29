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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٣ ص

رئيس الجمهورية يصل إلى طهران عائدا من زيارة رسمية إلى باكو

رئيس الجمهورية يصل إلى طهران عائدا من زيارة رسمية إلى باكو

عاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان إلى طهران بعد زيارة رسمية استمرت يوماً واحداً إلى باكو، حيث التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة مع نظيره الأذري في ندوة مشتركة لرجال الأعمال الإيرانيين والأذريين، كما التقى بالجالية الإيرانية المقيمة في أذربيجان.

وخلال الزيارة، تم توقيع بيان مشترك بين رئيسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذربيجان، بالإضافة إلى سبعة مذكرات تفاهم للتعاون بين مسؤولي البلدين.

استقبل إلهام علييف مسعود بزشكيان استقبالاً رسمياً في قصر الرئاسة. وفي سياق البرنامج، عُقد اجتماع للوفود الرفيعة المستوى من إيران وأذربيجان، حيث أعرب الرئيس الإيراني عن فخره بوجوده في أذربيجان، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة والتفاهمات الناتجة عن الاجتماعات السابقة بداية لخطوات أكبر نحو تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار الدكتور بزشكيان إلى الروابط التاريخية والثقافية والعائلية بين شعبي إيران وأذربيجان، مضيفاً أن هذه العلاقات ستشكل أساساً مناسباً لتوسيع التعاون الإقليمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1957281
یاسر المصری

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