طهران تستضيف ندوة تحت عنوان"ابن الأديان" حول موضوع الإمام موسى الصدر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد حسين رحيمي نجاد، أمين الجمعية العلمية للقرآن والحديث بجامعة طهران، صرح بأن الندوة ستُعقد بالتعاون بين هذه الجمعية العلمية والمعهد الثقافي والبحوثي للإمام موسى الصدر.

وأوضح أنه سيتم خلال الندوة شرح إجراءات الإمام الصدر في مجال حوار الأديان، ولا سيما الإسلام والمسيحية.وأضاف رحيمي نجاد: "سيتم في هذه الندوة أيضاً استعراض الأسس القرآنية لفكر الإمام موسى الصدر".

وقال رحيمي نجاد: "سيحضر هذا اللقاء ويتحدث فيه كل من السيدة حوراء الصدر، ابنة الإمام موسى الصدر ومديرة المعهد الثقافي والبحوثي للإمام الصدر، والأستاذ أبو الفضل خوش منش، مدير مركز التعاون الدولي للقرآن الكريم بجامعة طهران، إلى جانب عدد من الباحثين في معهد الإمام الصدر".

وأشار إلى أن ندوة "ابن الأديان" ستعقد يوم الثلاثاء 29ديسمبر، الساعة 10:15 صباحاً، في معهد الإمام موسى الصدر.

من الجدير بالذكر أن الإمام موسى الصدر قد انتقل إلى لبنان عام 1959 م بدعوة من أهالي لبنان، ونظراً للتنوع الديني والمذهبي في البلاد، قام بإجراءات مؤثرة وخالدة لتعزيز العيش المشترك والحوار بين الأديان والمذاهب.

ومن أبرز نشاطاته خطبته في كنيسة الآباء الكبوشيين في بيروت، حيث تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسيحية التي يخطب فيها رجل دين غير كاثوليكي من على منبر كنيسة كاثوليكية أمام جمهور من المسيحيين.

