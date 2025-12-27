وفد من جامعة الفرات الأوسط بالعراق يتفقد مكتبة جامعة أمير كبير بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، بدأ الوفد، برئاسة ساهرة عبد الصاحب، رئيسة مجلس إدارة جامعة الفرات الأوسط، برنامج زيارته باستقبال من سمية أكبري، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، وأشرفي، رئيسة مركز المعلومات والمكتبات والنشر بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا.

في بداية البرنامج، قدّمت أكبري تقريرًا شاملًا استعرض فيه تاريخ جامعة أمير كبير للتكنولوجيا وإنجازاتها وقدراتها العلمية والبحثية. بعد ذلك، شرحت أشرفي هيكل المكتبة المركزية ومرافقها، مُعرّفًا بخدمات المكتبة الجديدة، والمجموعات التقنية والهندسية المتخصصة، ومشاريع رقمنة المكتبة الجارية.

وعقب الاجتماع، قُدّمت هدية تذكارية إلى ساهرة عبد الصاحب.

كما أعربت ساهرة عبد الصاحب عن امتنانها لجامعة أمير كبير للتكنولوجيا على استضافتها وتخطيطها، وقدّمت نبذة عن مكتبات جامعة الفرات الأوسط في العراق وقدراتها العلمية والبحثية، مؤكدةً على ضرورة تطوير التعاون الثنائي والاستفادة من التجارب الناجحة لكلا الطرفين.

ثم قام الوفد الضيف بزيارة أقسام مختلفة من المكتبة المركزية بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، شملت قاعات الدراسة المتخصصة والجماعية، وقسم خدمات المراجع، وقواعد البيانات، والأرشيف الرقمي للأطروحات والكتب القيّمة التابعة لمكتبة "مجموعة التربية والعلوم الإنسانية".

