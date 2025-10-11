إيران تخطط لجذب 5 ملايين سائح عراقي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسلم شجاعي، المدير العام لمكتب السياحة والتسويق، صرح أن إيران والعراق يعتزمان زيادة عدد السياح بناءً على مذكرة تفاهم وُقِّعت مؤخرًا بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبأنه وفقًا للمذكرة، من المتوقع أن يصل عدد السياح العراقيين إلى خمسة ملايين سائح خلال ثلاث سنوات. وتشير أحدث إحصاءات الوزارة إلى أن ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يزورون إيران سنويًا.

وأضاف شجاعي: "العراق هو السوق الأول للسياحة الإيرانية؛ لذلك، يجب أن نعمل عليه أكثر من ذي قبل، وإذا كنا نسعى إلى تحقيق خطة التنمية السابعة وجذب 15 مليون سائح وافد، فإن العراق سوق رئيسي". لهذا السبب، عُقد برنامج تسويق وإعلان إيراني (رودشو العراق) في المدن الثلاث البصرة وبغداد وكربلاء بحضور ممثلين عن 50 وكالة سياحية.

وقال: "المشكلة الرئيسية التي لاحظناها هي ضعف التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين، وهذا هو سبب تزايد الوسطاء ودخول العراقيين عبر قنوات غير رسمية، وعدم معرفة الإيرانيين بزملائهم في العراق، والعكس صحيح". من فوائد إقامة هذا المعرض كان ترسيخ هذا التواصل، مما يُسهم بشكل كبير. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين القطاع الخاص الإيراني والعراقي لجذب السياح.

وقال المدير العام لمكتب التسويق الخارجي والسياحة بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية: "من الإنجازات الأخرى التي حققتها زيارة الوفد السياحي الإيراني إلى العراق، التفاوض مع وكيل وزارة السياحة العراقية، السيد قائم مراد، والذي مهد الطريق لعقد اجتماعات اللجنة الفنية وتوقيع الوثيقة التنفيذية".

وفي إشارة إلى تحديد بعض المشاكل التي تعترض جذب السياح من العراق خلال هذه الرحلة، قال شجاعي: "إذا أردنا جذب 5 ملايين سائح خلال ثلاث سنوات، فلا بد من زيادة الرحلات الجوية بين البلدين؛ أي أنه بالإضافة إلى 300 رحلة أسبوعية، يجب زيادة الرحلات الجوية بين المزيد من المدن في إيران".

وتابع: ومن الأهداف الأخرى زيادة الرحلات الجوية من ابادان والأهواز إلى مدن أخرى في إيران لتسهيل وصول السياح العراقيين إلى مدن أخرى في إيران.

وأشار المدير العام لمكتب التسويق الخارجي والسياحة إلى دعم المستثمرين العراقيين وتنظيم جولات تعريفية كإجراءات ضرورية أخرى، وقال إن الجهود تُبذل لجذب الدعم الحكومي في هذا الصدد.

وشرح شجاعي مقترحاته للمؤثرين العراقيين للسفر إلى إيران قائلاً: "فيسبوك هو الشبكة الاجتماعية الرئيسية للعراقيين. طلبنا منهم تعريف شخصيات بارزة ومؤثرة للسفر إلى إيران، ودعوناهم للمشاركة في معرض السياحة الإيراني الذي سيُعقد في فبراير".

واعتبر المدير العام لمكتب التسويق الخارجي والسياحة أن الإنجاز الرئيسي لزيارة إيران إلى العراق هو بناء صلة بين القطاعين السياحيين الإيراني والعراقي، وقال: "جزء كبير من السوق العراقية كان في أيدي وسطاء. نأمل أن يكون هذا التواصل بين المتخصصين في السياحة من البلدين خطوة أولى وجادة نحو دخول مستهدف إلى سوق السياحة العراقية".

