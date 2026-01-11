  إيران
  2. السياسة
١١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:٤١ ص

مصادر مطلعة تعلن عن هوية من قادوا اعمال الشغب في طهران

اعلنت مصادر امنية في ايران ان من يقودون احداث الشغب والعمليات الارهابية المسلحة في ايران والذين اوقفتهم القوات الامنية في الايام الاخيرة هم على الاغلب قدموا الى طهران من المحافظات الغربية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هؤلاء الموقوفون هم على صلة بانفصاليين حزب "كوموله" الارهابي في كردستان، وتلقوا تعليمات لكيفية اثارة وادارة احداث الشغب بالاضافة الى تزويدهم بالاسلحة.

