وزیر الخارجية العراقي من طهران: أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية من أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعتبر "فؤاد حسین" خلال المؤتمر الصحفي الیوم الأحد إن زیارته الحالیة إلی ایران تأتي في اطار العلاقات الجیدة بین ایران والعراق وبهدف مناقشة القضایا المتعلقة بالعلاقات الثنائیة بین البلدين.

واعلن إجراء محادثات بشأن تعزیز العلاقات التجاریة خلال لقائه مع عراقجي.

واعرب عن ارتياحه لزيارته إلی إیران کما اعرب عن تقدیره لوزیر الخارجية الإیراني لشرحه القضایا وتبیینها.

وأکد وزیر الخارجية العراقي علی عدم تدخل اجنبي في الشوون الداخلیة للدول الأخری واعتبر أمن ایران والعراق جزءا من أمن المنطقة.

کما اعلن عن الشرح الذي قدمه خلال هذا اللقاء عن أوضاع العراق بعد الانتخابات واجراء مشاورات في بلاده لتشکیل الحکومة.

ولفت إلی الآراء المختلفة التي قدمت خلال هذا الاجتماع بشأن التعامل مع التطورات الاقلیمیة.

