اعتقال 65 من قادة اعمال الشغب في محافظة فارس جنوب ايران

افادت وكالة مهر للانباء ان العميد يوسف ملك زادة قال في تصريح له اليوم الاحد: بعد الدعوات الواسعة من قبل المناهضين للدولة وتجمع اعداد من المواطنين احتجاجا على الاوضاع المعيشية في محافظة فارس، بادر البعض ممن عبر استغلال الاوضاع لالقاء الحجارة وتدمير الممتلكات العامة ومركبات الاسعاف وسيارات المواطنين والهجوم على المراكز العسكرية والشرطية وغيرها، مما حدا بالشرطة لتضع في جدول اعمالها اعتقال العناصر المثيرة للشغب.

واضاف: ان رجال قوى الامن الداخلي في محافظة فارس ومن خلال اجراءات فنية واستخباراتية تمكنوا من اعتقال 65 من العناصر الرئيسية الضالعة في تدمير الممتلكات العامة والمثيرة للفوضى والشغب.

واوضح بانه تم ضبط عدد لافت من القناني الزجاجية الحارقة (مولوتوف) والاسلحة النارية والبيضاء والذخائر الحربية من هؤلاء الافراد.

واكد بان امن واستقرار المجتمع خط احمر للشرطة ومن يريد العبث بهما سيواجه ردا قاطعا وقانونيا.