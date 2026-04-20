بنشر فيديو عن تضحيات الطاقم الطبي..بقائي: هكذا تتصدى إيران لوحشية أعدائها وقسوتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مع نشره مقطع فيديو يُظهر شجاعة الممرضات والأطباء الإيرانيين في إنقاذ المواليد والمرضى خلال هجمات المعتدين الأمريكيين والصهاينة على مستشفى في طهران، على شبكة إكس:

"أنا إنسان مثلهم، عانيتُ، كنتُ هناك." - والت ويتمان

هكذا تقف إيران شامخةً في وجه وحشية أعدائها وقسوتهم.

طبيب إيراني شجاع يُنقذ مواليد إيرانيين، بينما يتعرض المستشفى بأكمله لهجوم من المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين.

هذه هي السمة الخالدة للحضارة الإيرانية: المقاومة والصمود. وهي سمة حافظت على هذه الحضارة الرائعة سليمة عبر التاريخ، على الرغم من كل الصعوبات.

