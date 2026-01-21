النجباء تحذر: أي اعتداء على قائد الثورة يعني حرب شاملة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مصادر عراقية أن "فراس الياسر" قال معلقاً على تهديدات ترامب لقائد الثورة الإسلامية أن الشيعة لا يقبلون أي اعتداء.

وأضاف الياسر: سماحة آية الله الخامنئي ذو مكانة رفيعة ومقام عالي بين مراجع الشيعة، ومجرد التفكير بالإعتداء على سماحته، سيقلب المعادلات في المنطقة والعالم.

واعتبر أن غضب ترامب من سماحته سببه فشل واشنطن في مشاريعها في العقود الماضية.

وفي إشارته إلى المحاولات الأمريكية السابقة لتطبيق مثل هذه المحاولات قال: لقد سعت واشنطن قبل ذلك بواسطة جماعة تسمى بالـ"جواكر" في العراق، ومايسمى بالثورات الملونة في إيران، أن تخلق حالة من اللااستقرار وانعدام الأمن، ولكنها أخطأت في حساباتها، لأن احتمالية وقوع انقلاب أو ثورات ملونة في إيران معدومة.

وتابع الياسر مؤكداً أن شيعة العراق لن يتركوا إيران وحدها: حركة النجباء ترصد كافة التحركات الأمريكية في العراق.

